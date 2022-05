Guerra Russia-Ucraina, Gomez a La7: “Le trattative saranno difficili e molto dipenderà sicuramente dall’Europa” (Di martedì 10 maggio 2022) “Un Putin militarmente indebolito potrebbe sicuramente facilitare le trattative. Però poi ci sono dei problemi: Putin dovrà portare qualcosa a casa e, come ha ripetuto, vorrebbe il Donbass e la Crimea. Domanda: gli ucraini, che si vedono armati dagli americani con 30 miliardi di dollari e che pensano che nei prossimi mesi potrebbero militarmente ribaltare la situazione, ci staranno? molto dipenderà sicuramente dall’Europa, perché quel Paese, almeno a Est, è stato sventrato e ci vorranno tantissimi investimenti per rimetterlo in piedi”. Così, a “Tagadà” (La7), il direttore del fattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter Gomez, spiega i motivi che rendono complesso e difficoltoso il tavolo delle trattative tra Russia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Un Putin militarmente indebolito potrebbefacilitare le. Però poi ci sono dei problemi: Putin dovrà portare qualcosa a casa e, come ha ripetuto, vorrebbe il Donbass e la Crimea. Domanda: gli ucraini, che si vedono armati dagli americani con 30 miliardi di dollari e che pensano che nei prossimi mesi potrebbero militarmente ribaltare la situazione, ci staranno?, perché quel Paese, almeno a Est, è stato sventrato e ci vorranno tantissimi investimenti per rimetterlo in piedi”. Così, a “Tagadà” (La7), il direttore del fattoquotidiano.it e di FQ Millennium, Peter, spiega i motivi che rendono complesso e difficoltoso il tavolo delletrae ...

