Giulia Salemi, il vestito è corto e scollato: i fan non sanno dove guardare (Di martedì 10 maggio 2022) Giulia Salemi solare e raggiante sui social: “Aria di estate”. Il vestito lascia spazio all’immaginazione e incanta i fans Giulia Salemi è come sempre molto attiva sui social. La bella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 10 maggio 2022)solare e raggiante sui social: “Aria di estate”. Illascia spazio all’immaginazione e incanta i fansè come sempre molto attiva sui social. La bella… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

Advertising

Rosalbw1 : RT @Graziel28460337: #PRELEMI un giorno Dio trovò fra le ali di Angelo un po' di polvere d'oro mischiata non si sa come alla perfezione dec… - infoitcultura : Giulia Salemi, il vedo non vedo accende la fantasia: ecco cosa succede se ingrandisci la foto - Lu9593 : la dolcezza di questa foto??? >>> ? il grande cuore di Giulia Salemi ?? #PRELEMI - Antonia80727842 : @giulianelcuore Giulia Salemi incantevole ?? UNICAAA - Vally1385 : Giulia Salemi è la classica ragazza della porta accanto: semplice, alla mano ma di una bellezza straordinaria ????… -