Giornata della Fibromalgia | a Paupisi piazza don Tommaso Boscaino si illumina di viola

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – In occasioneMondialeFibromialgia, giovedì 12 maggio, asi terrà l’iniziativa “Illuminiamo la Fibromialgia”. L’evento, che consisterà nell’re diDon, si pone l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni del paziente fibromialgico, sofferente di una patologia non riconosciuta e spesso trascurata, che la pandemia ha contribuito ad aggravare ulteriormente. Il Comune die la Pro Locohanno aderito all’iniziativa che con forza e passione si stanno adoperando per divulgare e sensibilizzare. Le contemporanee immagini di tante piazze e monumenti ...

Advertising

riotta : Il mio @mariocalabresi alla Giornata della Memoria vittime terrorismo in Parlamento. Mario ha, con i suoi scritti,… - SimoPillon : Buona settimana amici! Sabato 21 a Roma torna la #Manifestazioneperlavita. Una giornata dedicata al valore della vi… - _Techetechete : Oggi, #9maggio, è la giornata della memoria dedicata alle vittime del terrorismo: il 9 maggio 1978 veniva ritrovato… - Stefyrox71 : RT @TheJeruTimes: ??RASSEGNA SFIAMMA ?? Ecco i fatti principali della giornata di ieri. #jeru #jerutimes #santiners @santiners_squad https:… - in_stai : RT @TheJeruTimes: ??RASSEGNA SFIAMMA ?? Ecco i fatti principali della giornata di ieri. #jeru #jerutimes #santiners @santiners_squad https:… -

il Resto del Carlino

Una possibilità, quella del Picnic musicale, di passare un'interaa contatto con la natura,... il sentiero dei monaci, il percorso sensoriale al Cerro Bello, il SassoStrega e il Tempio ...15) è una buona notizia, un vero e proprio 'vangelo', che in occasionesecondaMondiale dei Nonni e degli Anziani possiamo annunciare al mondo. Esso va controcorrente rispetto a ciò ... Giornata della Terra per aiutare la natura In occasione dei 50 anni dalla sua fondazione e nell’ambito della Settimana europea di sensibilizzazione sulla Salute Mentale 2022, Sinpia celebra domani la Giornata nazionale per la promozione del ne ...Firenze, 10 maggio 2022 - Sono 3325 i positivi da coronavirus che il report toscano indica nella giornata del 10 maggio. Una testimonianza di come il virus corra ancora tra la gente, per quanto i suoi ...