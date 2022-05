Floris perde le staffe con la giornalista russa: “So come si conduce”. E la disintegra con ironia (Di martedì 10 maggio 2022) Yulia Vityazeva, conduttrice di un talk su Russia 1, la tv di stato di Mosca, è ospite della puntata del 10 maggio di diMartedì, talk show di La7 condotto da Giovanni Floris. “Siete tutti adulti e persone rispettabili, non vi voglio offendere, però avete una conoscenza piccolissima di quello che succede tra Ucraina e Russia, siete in uno studio televisivo ma non sapete cosa sta succedendo. Oggi l'Ucraina ha bombardato con i missili nella zona di Donetsk, sono morte persone. Voi lì volete citare almeno una volta che cosa succede in Donbass? Per otto anni vi è interessato che cosa è successo?” dice la Vityazeva con tono duro e David Parenzo, altro ospite in studio, scuote la testa, venendo richiamato dalla giornalista russa: “Non stia lì a scuotere la testa, lei non sa che cosa è successo, lei non sa minimamente che cosa succede là. Non ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Yulia Vityazeva, conduttrice di un talk su Russia 1, la tv di stato di Mosca, è ospite della puntata del 10 maggio di diMartedì, talk show di La7 condotto da Giovanni. “Siete tutti adulti e persone rispettabili, non vi voglio offendere, però avete una conoscenza piccolissima di quello che succede tra Ucraina e Russia, siete in uno studio televisivo ma non sapete cosa sta succedendo. Oggi l'Ucraina ha bombardato con i missili nella zona di Donetsk, sono morte persone. Voi lì volete citare almeno una volta che cosa succede in Donbass? Per otto anni vi è interessato che cosa è successo?” dice la Vityazeva con tono duro e David Parenzo, altro ospite in studio, scuote la testa, venendo richiamato dalla: “Non stia lì a scuotere la testa, lei non sa che cosa è successo, lei non sa minimamente che cosa succede là. Non ...

