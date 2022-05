Expert, ‘Un regalo di un Altro livello’: in omaggio una sedia gaming. Sfoglia il nuovo volantino (Di martedì 10 maggio 2022) nuovo volantino Expert, promozioni e offerte da non perdere nel mese di maggio. Con in più un omaggio per tutti gli appassionati di gaming considerando che è possibile ricevere, a fronte di alcune condizioni, una sedia Nacon da gioco in regalo. Vediamo dunque come ottenerla. Come avere in regalo la sedia gaming Per poter usufruire della promozione è necessario acquistare un computer tra alcuni selezionati da Expert per ricevere in regalo la sedia da gaming Nacon dal valore di 149 euro. Un esempio? Tra i pc validi per l’offerta troviamo il Notebook Ideapad 3 I5ITL6 a 599.00 euro anziché 749 euro con uno sconto del 20%. La sedia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022), promozioni e offerte da non perdere nel mese di maggio. Con in più unper tutti gli appassionati diconsiderando che è possibile ricevere, a fronte di alcune condizioni, unaNacon da gioco in. Vediamo dunque come ottenerla. Come avere inlaPer poter usufruire della promozione è necessario acquistare un computer tra alcuni selezionati daper ricevere inladaNacon dal valore di 149 euro. Un esempio? Tra i pc validi per l’offerta troviamo il Notebook Ideapad 3 I5ITL6 a 599.00 euro anziché 749 euro con uno sconto del 20%. La...

