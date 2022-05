“È stato terribile”: Giancarlo Giannini ricorda la scomparsa del figlio Lorenzo (Di martedì 10 maggio 2022) Giancarlo Giannini si è raccontato in una lunga intervista a Ti Sento, il programma condotto da Pierluigi Diaco, soffermandosi anche sulla tragica morte di suo figlio Lorenzo, a soli 20 anni, avvenuta per un aneurisma. L’attore, giunto alla soglia degli 80 anni si è lasciato andare in un racconto emozionante, ricordando anche gli orrori della guerra vissuti da bambino. Giancarlo Giannini ricorda la tragica morte del figlio Lorenzo Uno dei più grandi interpreti del nostro cinema sta per compiere 80 anni: si tratta di Giancarlo Giannini che, per l’occasione, ha deciso di raccontare la sua vita fino a oggi in una intervista nel programma di Rai 2 Ti Sento, condotto da Pierluigi Diaco. ... Leggi su dilei (Di martedì 10 maggio 2022)si è raccontato in una lunga intervista a Ti Sento, il programma condotto da Pierluigi Diaco, soffermandosi anche sulla tragica morte di suo, a soli 20 anni, avvenuta per un aneurisma. L’attore, giunto alla soglia degli 80 anni si è lasciato andare in un racconto emozionante,ndo anche gli orrori della guerra vissuti da bambino.la tragica morte delUno dei più grandi interpreti del nostro cinema sta per compiere 80 anni: si tratta diche, per l’occasione, ha deciso di raccontare la sua vita fino a oggi in una intervista nel programma di Rai 2 Ti Sento, condotto da Pierluigi Diaco. ...

