È morto Richard Benson | addio al chitarrista diventato un mito

(Di martedì 10 maggio 2022) È: il chirarrista aveva 67 anni. A dare l’annuncio è stata la pagina Facebook ufficiale Questo il messaggio che annuncia la dipartita di: Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile.ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l’ha fatta. Ci ha lasciato. L’ultima volta però ci ha detto: “Se muoio, muoio felice”. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

Ceruzeko : Morto Richard Benson, che qualcuno fermi quest’uomo. - spallettiano : ma come è morto Richard Benson - Frra_Roma : RT @neXtquotidiano: È morto #RichardBenson: addio al chitarrista diventato un mito - occhio_notizie : ???? Addio a #RichardBenson >> - Friendsdontli15 : RAGA IN CHE SENSO È MORTO RICHARD BENSON NOOOO DEVO ANDARE AD ASCOLTARE I NANI SU YOUTUBE ORA -

Morto Richard Benson, il musicista aveva 67 anni È morto all'età di 67 anni Richard Benson, musicista di origine britannica naturalizzato italiano, che ha segnato la musica underground romana degli Anni 70. Volto noto anche di programmi tv ...Il popolare chitarrista Richard Benson è morto all'età di 67 anni. L'annuncio sulla sua pagina ufficiale: "muoio felice" ...