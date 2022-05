De Napoli: ''Emozione enorme il ricordo del primo Scudetto col Napoli!'' (Di martedì 10 maggio 2022) De Napoli: ''La prima cosa è che eravamo tutti del Sud, un gruppo affiatato di tanti meridionali'' Nando De Napoli, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Le emozioni sono enormi, il ricordo del primo Scudetto è bellissimo, la prima cosa è che eravamo tutti del Sud, un gruppo affiatato di tanti meridionali: da Di Fusco a Bruscolotti, Ferrara, Volpecina, Muro, Caffarelli, Filardi. -afferma De Napoli - E ancora Puzone, Romano, Carnevale, Giordano, Celestini. E poi c’era Diego, ovviamente, il nostro Capitano, il nostro leader. Ma non c’era solo Maradona, e penso a Bagni e Garella, Ferrario, gli stessi Bruscolotti e Giordano -prosegue De Napoli - quando le cose ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 10 maggio 2022) De: ''La prima cosa è che eravamo tutti del Sud, un gruppo affiatato di tanti meridionali'' Nando De, ex centrocampista del, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Le emozioni sono enormi, ildelè bellissimo, la prima cosa è che eravamo tutti del Sud, un gruppo affiatato di tanti meridionali: da Di Fusco a Bruscolotti, Ferrara, Volpecina, Muro, Caffarelli, Filardi. -afferma De- E ancora Puzone, Romano, Carnevale, Giordano, Celestini. E poi c’era Diego, ovviamente, il nostro Capitano, il nostro leader. Ma non c’era solo Maradona, e penso a Bagni e Garella, Ferrario, gli stessi Bruscolotti e Giordano -prosegue De- quando le cose ...

