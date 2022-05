Castro, Rodi Garganico ed Ugento le nuove bandiere blu di Puglia Isole Tremiti ed Otranto non confermate (Di martedì 10 maggio 2022) Di Martino Abbracciavento: Diciotto località pugliesi con la bandiera blu quest’anno. Entrano Castro, Rodi Garganico ed Ugento; escluse rispetto allo scorso anno Otranto e le Isole Tremiti. Rodi Garganico, Peschici e Zapponeta nel foggiano. Bisceglie e Margherita di Savoia nella Bat. Monopoli e Polignano a Mare nel barese. Carovigno, Fasano ed Ostuni nel brindisino. Castellaneta, Ginosa (foto) e Maruggio nel tarantino. Castro, Melendugno, Nardò, Salve ed Ugento: sono fra le 210 bandiere blu italiane per il 2022. Sono 210 i Comuni italiani che per il 2022 hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, ... Leggi su noinotizie (Di martedì 10 maggio 2022) Di Martino Abbracciavento: Diciotto località pugliesi con la bandiera blu quest’anno. Entranoed; escluse rispetto allo scorso annoe le, Peschici e Zapponeta nel foggiano. Bisceglie e Margherita di Savoia nella Bat. Monopoli e Polignano a Mare nel barese. Carovigno, Fasano ed Ostuni nel brindisino. Castellaneta, Ginosa (foto) e Maruggio nel tarantino., Melendugno, Nardò, Salve ed: sono fra le 210blu italiane per il 2022. Sono 210 i Comuni italiani che per il 2022 hanno ottenuto la Bandiera Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, ...

Paoloboi69 : RT @TV2000it: #Bandierablu 14 new entry : Alba Adriatica, Caulonia, Isola di Capo Rizzuto (foto), Ispani, Riccione, San Mauro Pascoli, Por… - TV2000it : #Bandierablu 14 new entry : Alba Adriatica, Caulonia, Isola di Capo Rizzuto (foto), Ispani, Riccione, San Mauro Pa… - BreiteRiet : ??#BandiereBlu ?? #Puglia ?? LE: Melendugno, Castro, Salve, Ugento, Nardò FG: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta BAT:… - TeleAppula : Mare: per Castro, Ugento e Rodi arriva ‘bandiera blu’ - AnsaPuglia : Mare: per Castro, Ugento e Rodi arriva 'bandiera blu'. In Puglia 18 località premiate, escono Tremiti e Otranto… -