Calciomercato Milan | arriva una super offerta dall’estero per Leao | i dettagli!

(Di martedì 10 maggio 2022) Rafael Leão è sicuramente la punta di diamante di questo: il gioiello che tutti vorrebbero nella propria squadra. Con la sua corsa, i gol e gli assist sta trascinando i rossoneri verso il diciannovesimo scudetto. Se sul campo sembra tutto perfetto, per quanto riguarda il contratto non tutto fila liscio. La trattativa per il rinnovo del giovane attaccante portoghese ha avuto degli stop negli scorsi mesi. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la proposta di Maldini era di offrire 4,5 milioni di euro a stagione e prolungare la durata del contratto fino al 2026 o 2027. Maldini LeonardoOra però questapotrebbe non essere abbastanza: diversi club hanno già contattato l’agente, Jorge Mendes, e uno fra tutti è il Psg del ds Leonardo. La squadra parigina è pronta a offrire 70 milioni per Leão. L’attaccante ...

