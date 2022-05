Atletica, Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu guidano l’Italia in Diamond League: 4 azzurri a Doha (Di martedì 10 maggio 2022) Quattro italiani saranno protagonisti in occasione della prima tappa della Diamond League, che andrà in scena venerdì 13 maggio. Il massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera inizia la propria avventura a Doha (Qatar) e gli azzurri cercheranno di illuminare la scena, con la possibilità di schierare ben due Campioni Olimpici: Gianmarco Tamberi e Filippo Tortu. Il marchigiano, detentore del diamantone, si rimette in gioco dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali indoor un paio di mesi fa. Il saltatore in alto, pronto per il debutto stagionale all’aperto, è atteso dal vibrante confronto con Mutaz Essa Barshim, il padrone di casa con cui ha condiviso la medaglia d’oro a Tokyo, e con il formidabile ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) Quattro italiani saranno protagonisti in occasione della prima tappa della, che andrà in scena venerdì 13 maggio. Il massimo circuito internazionale itinerante dileggera inizia la propria avventura a(Qatar) e glicercheranno di illuminare la scena, con la possibilità di schierare ben due Campioni Olimpici:. Il marchigiano, detentore del diamantone, si rimette in gioco dopo aver conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali indoor un paio di mesi fa. Il saltatore in alto, pronto per il debutto stagionale all’aperto, è atteso dal vibrante confronto con Mutaz Essa Barshim, il padrone di casa con cui ha condiviso la medaglia d’oro a Tokyo, e con il formidabile ...

Advertising

361_magazine : Gianmarco #Tamberi pronto al debutto stagionale e parla anche delle nozze - goldengala_roma : #RomeDL ?????????? ???? ??????????! ?? ?? 9 Giugno 2022 ?? Stadio Olimpico ?? biglietti disponibili su - Eurosport_IT : Gimbo fa il punto sui suoi appuntamenti di quest'anno: Roma, Eugene e...il matrimonio! ?? Per l'intervista completa… - Cristin39245341 : RT @Agenzia_Ansa: Il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi inizia la nuova stagione con il 'chiodo fisso' dei Mondiali outdo… - Agenzia_Ansa : Il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi inizia la nuova stagione con il 'chiodo fisso' dei Mondiali… -