Vigorito ai tifosi: "Stiamo combattendo per la serie A, non per giocare a Torrecuso" (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Sembra che siamo usciti da un funerale, quando invece Stiamo combattendo per la serie A". Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, punzecchia i tifosi e li invita a sostenere la squadra nel delicato quarto di finale play off con l'Ascoli (venerdì ore 20.30 al Del Duca). Il numero uno del club giallorosso non ha lesinato stilettate a margine dell'assemblea degli industriali di Confindustria: "Sono vicino alla delusione dei tifosi ma sono anche consapevole del fatto che Stiamo giocando i play off per la serie A e non lottiamo per evitare la retrocessione. Se qualcuno in un'altra città si trovasse nella nostra condizione starebbe facendo una festa. Noi sembra che siamo usciti da un funerale, mi auguro che sia ...

