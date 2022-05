Varriale a processo per stalking: la vittima conferma le accuse (Di lunedì 9 maggio 2022) La donna, che lo scorso agosto ha denunciato il giornalista televisivo ed ex vice direttore di Raisport Enrico Varriale, ha confermato le accuse di stalking e lesioni davanti al giudice monocratico di Roma. La donna, assistita dall’avvocato Teresa Manente, è stata sentita in aula nel corso di un’udienza a porte chiuse in cui ha ripercorso L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 9 maggio 2022) La donna, che lo scorso agosto ha denunciato il giornalista televisivo ed ex vice direttore di Raisport Enrico, hato ledie lesioni davanti al giudice monocratico di Roma. La donna, assistita dall’avvocato Teresa Manente, è stata sentita in aula nel corso di un’udienza a porte chiuse in cui ha ripercorso L'articolo

