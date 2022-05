"Un pugno a Mughini". Vittorio Sgarbi, cos'è successo davvero sul palco: bomba a Striscia (Di lunedì 9 maggio 2022) Se ne parla da giorni. La tele-rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show tiene tutti con il fiato sospeso durante la registrazione della puntata. C'è un parterre di tutto rispetto: Al Bano, Iva Zanicchi, Cruciani e tanti altri. Poi scoppia tutto per una parola di troppo: Mughini tenta di prendere per la gola Sgarbi, lo spinge. Il critico d'arte cade. Volano parole grosse. L'episodio finisce, ovviamente, su Striscia la notizia e Sgarbi riceve un Tapiro gigante in occasione del suo 70esimo compleanno di Sgarbi, da tempo uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo. “Potrebbe essere un Tapiro che mi viene dato per quello che ho fatto, ma in realtà io ho subito. Quindi possiamo condividerlo con Mughini. Ho pensato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Se ne parla da giorni. La tele-rissa traal Maurizio Costanzo Show tiene tutti con il fiato sospeso durante la registrazione della puntata. C'è un parterre di tutto rispetto: Al Bano, Iva Zanicchi, Cruciani e tanti altri. Poi scoppia tutto per una parola di troppo:tenta di prendere per la gola, lo spinge. Il critico d'arte cade. Volano parole grosse. L'episodio finisce, ovviamente, sula notizia ericeve un Tapiro gigante in occasione del suo 70esimo compleanno di, da tempo uno dei personaggi più discussi del piccolo schermo. “Potrebbe essere un Tapiro che mi viene dato per quello che ho fatto, ma in realtà io ho subito. Quindi possiamo condividerlo con. Ho pensato di ...

