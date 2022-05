Ultime Notizie – J-Ax si racconta: “Finii a cantare nelle sagre e iniziai a drogarmi” (Di lunedì 9 maggio 2022) ”Di sana pianta, un disco ad alto budget in cui credevano tutti. Giornalisti, casa discografica, produttori – racconta il rapper – Una previsione di vendita di oltre trecentomila copie, alla fine ne abbiamo vendute solo trentamila. La casa discografica mi disse ‘non vogliamo più sentir parlare di te’, mi mandarono a fare i concerti nelle sagre di paese. iniziai a drogarmi come un pazzo, stetti malissimo”. È un J-Ax senza filtri, come il titolo del suo film semi autobiografico, quello che si racconta nell’ultima puntata della seconda stagione del podcast di Luca Casadei ‘One More Time’. Nell’intervista il poliedrico artista ripercorre la sua storia, partendo dalla sua infanzia nelle strade di Milano: ”Da piccolo ho sofferto di mutismo selettivo a causa dei bulli, in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) ”Di sana pianta, un disco ad alto budget in cui credevano tutti. Giornalisti, casa discografica, produttori –il rapper – Una previsione di vendita di oltre trecentomila copie, alla fine ne abbiamo vendute solo trentamila. La casa discografica mi disse ‘non vogliamo più sentir parlare di te’, mi mandarono a fare i concertidi paese.come un pazzo, stetti malissimo”. È un J-Ax senza filtri, come il titolo del suo film semi autobiografico, quello che sinell’ultima puntata della seconda stagione del podcast di Luca Casadei ‘One More Time’. Nell’intervista il poliedrico artista ripercorre la sua storia, partendo dalla sua infanziastrade di Milano: ”Da piccolo ho sofferto di mutismo selettivo a causa dei bulli, in ...

