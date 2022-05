Ucraina: 226 bambini uccisi e 415 feriti da inizio guerra (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - 226 bambini sono stati uccisi e almeno 415 sono rimasti feriti dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino precisando che a seguito dei bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate della Federazione Russa 1.635 istituzioni educative sono state danneggiate, 126 delle quali sono state completamente distrutte. Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - 226sono statie almeno 415 sono rimastidall'dellain. Lo ha reso noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino precisando che a seguito dei bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate della Federazione Russa 1.635 istituzioni educative sono state danneggiate, 126 delle quali sono state completamente distrutte.

