Trivaccinati | ammalati e contenti

(Di lunedì 9 maggio 2022) Se non è vera è ben raccontata. Medico di prontosoccorso, vaccinatrice (o vaccinatora?), tridose (o trifase, come i contatori?), dopo una settimana dall’ultima siringa rantola in consulenza specialistica con polmonite interstiziale, compromessa. Le chiedono: come ti stai curando?. Risponde: niente, niente, vigile attesa, deve fare il suo corso (da Twitter). Eh, quando si dice la rimozione forzata, la forza dell’ideologia, della fede nel ministro Speranza di ispirazione sovietico-cinese. In attesa di capire se sia vera o ben raccontata, ci penserà qualche cane da tartufo per brevità chiamato debunker, possiamo senz’altro attribuire il crisma della verità alla condizione di Selvaggia Lucarelli, visto che ipse dixit: anche lei tre dosi, positiva, ma sollevata: se non avevo fatto tre vaccini stavo messa peggio. Poi dà la colpa ai non vaccinati: confusa e felice, proprio, mai uno straccio ...