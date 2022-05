Terrorismo, Casellati “Senza verità non c'è spazio per giustizia” (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Senato, insieme alla Camera, in questa legislatura ha fatto la sua parte per il cammino di verità. La desecretazione e la pubblicazione degli atti delle Commissioni parlamentari che si sono occupate di stragi e Terrorismo rappresentano un primo, significativo, passo verso la ricostruzione dei fatti e delle ragioni storiche”. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Alberti Casellati, intervenendo alle celebrazioni del “Giorno della memoria delle vittime e del Terrorismo e delle stragi”, alla preSenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.“L'auspicio è che questa scelta non rimanga isolata, ma possa creare un precedente importante – ha aggiunto -, perchè Senza verità non c'è spazio per la giustizia. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Senato, insieme alla Camera, in questa legislatura ha fatto la sua parte per il cammino di. La desecretazione e la pubblicazione degli atti delle Commissioni parlamentari che si sono occupate di stragi erappresentano un primo, significativo, passo verso la ricostruzione dei fatti e delle ragioni storiche”. Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Alberti, intervenendo alle celebrazioni del “Giorno della memoria delle vittime e dele delle stragi”, alla predel capo dello Stato, Sergio Mattarella.“L'auspicio è che questa scelta non rimanga isolata, ma possa creare un precedente importante – ha aggiunto -, perchènon c'èper la. ...

