Sondaggi Index | Fratelli d’Italia allunga sul Pd | giù la Lega

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 9 maggio 2022)aumenta il suo vantaggio nei confronti del suo diretto avversario, il Pd di Letta. Secondo le ultime intenzioni di voto registrate il 4 maggio daiResearch per Piazza Pulita su La7, il partito di Meloni guadagna mezzo punto rispetto alla precedente rilevazione del 13 aprile, portandosi al 22,1%. I dem seguono a ruota, crescono di tre decimi al 21,5% ma vedono allontanarsi la vetta, ora distante 6 decimi. Passo falso per lache cede quattro decimi e cala al 15,6%. In flessione anche il Movimento 5 Stelle dato al 12,7%. Non fa meglio Forza Italia che passa dall’8,1% al 7,9% odierno. Azione/+Europa registra un decimo in più attestandosi al 5,1% mentre Sinistra Italiana e Europa Verde si equivalgono (2,4% ciascuno). Chiudono Italia viva e Mdp-Articolo 1 entrambi ...