Roma, Spinazzola: “La felicità più grande è stata tornare in gruppo” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Non ho pensato ai dieci mesi di stop, da un mese mi sento bene e tranquillo. Non vedevo l’ora di entrare in campo 3-4 minuti importanti per queste partite che mancano, importante ogni minuto che gioco. Finalmente era arrivato il momento che ho sognato in questi dieci mesi, lo aspettavo da tanto. Sono stato felice. La felicità più grande è stata tornare in gruppo e sentirmi di nuovo a mio agio”. A parlare è Leonardo Spinazzola, ai microfoni di Dazn, dopo il suo ritorno in campo a dieci mesi dalla rottura del tendine d’Achille di Euro 2020. “Posso diventare ancora più forte e me lo auguro. Speravo di arrivare a Tirana, per i tifosi e per me stesso. Solo sognare di giocare quella finale mi fa sentire di nuovo me stesso, per me è importantissimo. Ora finiamo bene il campionato”, ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) “Non ho pensato ai dieci mesi di stop, da un mese mi sento bene e tranquillo. Non vedevo l’ora di entrare in campo 3-4 minuti importanti per queste partite che mancano, importante ogni minuto che gioco. Finalmente era arrivato il momento che ho sognato in questi dieci mesi, lo aspettavo da tanto. Sono stato felice. Lapiùine sentirmi di nuovo a mio agio”. A parlare è Leonardo, ai microfoni di Dazn, dopo il suo ritorno in campo a dieci mesi dalla rottura del tendine d’Achille di Euro 2020. “Posso diventare ancora più forte e me lo auguro. Speravo di arrivare a Tirana, per i tifosi e per me stesso. Solo sognare di giocare quella finale mi fa sentire di nuovo me stesso, per me è importantissimo. Ora finiamo bene il campionato”, ha ...

Advertising

Eurosport_IT : 311 giorni dopo...bentornato, Spina! ?? #SerieA | #Roma | #Euro2020 | #Spinazzola | #nazionale | #VivoAzzuro - CorriereUmbria : Spinazzola torna in campo dieci mesi dopo l'infortunio: 'Non vedevo l'ora' #Spinazzola #foligno #FiorentinaRoma… - Emyli009 : RT @Eurosport_IT: 311 giorni dopo...bentornato, Spina! ?? #SerieA | #Roma | #Euro2020 | #Spinazzola | #nazionale | #VivoAzzuro https://t.c… - MomentiCalcio : #Roma, #Spinazzola: 'Aspettavo questo momento da tanto. Ora però andiamo in Europa' - PaoloMarcacci : RT @rivistalaroma: 'Bentornato Leo Spinazzola. In ogni caso, quando vuole l’arbitro Guida...' FIORENTINA-ROMA. A PRIMA VISTA di Paolo MARC… -