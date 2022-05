Putin spento e scialbo davanti alla grande parata del 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Un discorso scialbo, deludente, con un attacco diretto alla Nato e null’altro. Non c’è niente di più nel giorno della vittoria sul nazifascismo, celebrato a Mosca come ogni anno il 9 maggio sulla Piazza Rossa di Mosca. Né dichiarazioni di guerra, né annunci roboanti che possano far comprendere la strategia dei prossime settimane. Vladimir Putin è stanco, ripete senza troppa enfasi il copione già visto da mesi a questa parte. La liturgia nazionalista russa pretende da parte del suo leader un linguaggio assertivo, aggressivo, orientato a magnificare i fasti della Russia che fu. Ma stavolta c’è un ombra e un’incertezza in più a pesare nelle parole pronunciate dal pulpito a pochi passi dal mausoleo di Lenin: Putin è teso e con difficoltà gira le pagine del suo discorso. Anche perché in quelle parole c’è, ... Leggi su panorama (Di lunedì 9 maggio 2022) Un discorso, deludente, con un attacco direttoNato e null’altro. Non c’è niente di più nel giorno della vittoria sul nazifascismo, celebrato a Mosca come ogni anno il 9sulla Piazza Rossa di Mosca. Né dichiarazioni di guerra, né annunci roboanti che possano far comprendere la strategia dei prossime settimane. Vladimirè stanco, ripete senza troppa enfasi il copione già visto da mesi a questa parte. La liturgia nazionalista russa pretende da parte del suo leader un linguaggio assertivo, aggressivo, orientato a magnificare i fasti della Russia che fu. Ma stavolta c’è un ombra e un’incertezza in più a pesare nelle parole pronunciate dal pulpito a pochi passi dal mausoleo di Lenin:è teso e con difficoltà gira le pagine del suo discorso. Anche perché in quelle parole c’è, ...

Advertising

enzo06011950 : Non so voi… vedere Putin in quella piazza piena di fanatici e pensare a tanti civili morti mi ha fatto male allo st… - di_reddito : RT @rico6868: @di_reddito Io metto GPL, nel serbatoio. Che, fino a prova contraria, è prodotto dalle nostre (poche) raffinerie. E ho già sp… - rico6868 : @di_reddito Io metto GPL, nel serbatoio. Che, fino a prova contraria, è prodotto dalle nostre (poche) raffinerie. E… - dltfba7 : @GattoMartello @sayaddhina No non è realismo, è il contrario, Putin non ha mai voluto una soluzione politica né pri… - DaDo6496 : @Matteopace15 @Fedorskj @putino @MoscowTimes A quanto so, quando putin ha messo in stato di allerta le forze di det… -