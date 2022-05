Pure. da il benvenuto a Natalie Rupp e lancia un programma di investimento regolamentato in Europa (Di lunedì 9 maggio 2022) - LIMASSOL, Cipro, 9 maggio 2022 /PRNewswire/



Natalie Rupp è entrata a far parte del team di Pure., un ecosistema finanziario incentrato sulle criptovalute. Professionista del settore finanza con una notevole esperienza nella consulenza finanziaria, normative, analisi di mercato, trading e gestione del rischio, supervisionerà il nuovo Pure. programma d'investimento come German Business Developer. Il programma consente ai professionisti del trading e della gestione di fondi con residenza in Europa di diventare Strategy Manager conformemente alla normativa tedesca, di fare trading ai sensi della licenza DonauCapital Pure Investment GmbH e di fornire servizi ai clienti all'interno dell'UE. Pure. Invest, offre ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) - LIMASSOL, Cipro, 9 maggio 2022 /PRNewswire/è entrata a far parte del team di., un ecosistema finanziario incentrato sulle criptovalute. Professionista del settore finanza con una notevole esperienza nella consulenza finanziaria, normative, analisi di mercato, trading e gestione del rischio, supervisionerà il nuovod'come German Business Developer. Ilconsente ai professionisti del trading e della gestione di fondi con residenza indi diventare Strategy Manager conformemente alla normativa tedesca, di fare trading ai sensi della licenza DonauCapitalInvestment GmbH e di fornire servizi ai clienti all'interno dell'UE.. Invest, offre ...

