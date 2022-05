Progetti tech per salvaguardare l’unicità dei piccoli comuni italiani (Di lunedì 9 maggio 2022) Life&People.it In questo 2022, la missione delle Fondazioni Symbola, Hubruzzo e Carsa, è investire su una serie di Progetti tech sui piccoli comuni italiani. In particolare, il fine di questi enti è aiutare con il supporto tecnologico i piccoli centri e le aree montane, distanti dalle città e paesi più grandi e, perciò, considerati ai margini della modernità. Il progetto coinvolge Officina Italia, l’Associazione Nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione Nazioni comuni comunità ed Enti Montani (UNCEM), il Touring Club Italiano, la Fondazione Cariplo, la Coldiretti e Legambiente. Tutti questi enti si sono uniti al fine di dotare di Progetti tech i piccoli ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 9 maggio 2022) Life&People.it In questo 2022, la missione delle Fondazioni Symbola, Hubruzzo e Carsa, è investire su una serie disui. In particolare, il fine di questi enti è aiutare con il supporto tecnologico icentri e le aree montane, distanti dalle città e paesi più grandi e, perciò, considerati ai margini della modernità. Il progetto coinvolge Officina Italia, l’Associazione Nazionale(ANCI), l’Unione Nazionità ed Enti Montani (UNCEM), il Touring Club Italiano, la Fondazione Cariplo, la Coldiretti e Legambiente. Tutti questi enti si sono uniti al fine di dotare di...

