Presidenzialismo, arriva in aula alla Camera la proposta di FdI. Meloni: “Non ci sono più scuse” (Di lunedì 9 maggio 2022) Approda domani alle 15 in aula alla Camera, la pdl di Fdi sul Presidenzialismo a firma Giorgia Meloni. E l’attenzione sarà rivolta innanzitutto alle presenze nel centrodestra. In commissione, infatti, l’esame del provvedimento fu occasione di scontro interno alla coalizione. La proposta di legge venne affossata, con l’approvazione di emendamento soppressivo della legge, e FdI denunciò come determinanti per la bocciatura le assenze dell’azzurra Annagrazia Calabria e del leghista Ivan Invernizzi. «Oggi, in commissione Affari Costituzionali, non è passata la proposta di Fratelli d’Italia sul Presidenzialismo. Ancora una volta altri hanno scelto i giochi di palazzo…», commentò Meloni su Fb. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Approda domani alle 15 in, la pdl di Fdi sula firma Giorgia. E l’attenzione sarà rivolta innanzitutto alle presenze nel centrodestra. In commissione, infatti, l’esame del provvedimento fu occasione di scontro internocoalizione. Ladi legge venne affossata, con l’approvazione di emendamento soppressivo della legge, e FdI denunciò come determinanti per la bocciatura le assenze dell’azzurra Annagrazia Calabria e del leghista Ivan Invernizzi. «Oggi, in commissione Affari Costituzionali, non è passata ladi Fratelli d’Italia sul. Ancora una volta altri hanno scelto i giochi di palazzo…», commentòsu Fb. LEGGI ...

