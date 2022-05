Pagelle Fiorentina Roma | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

Advertising

SampNews24 : #Fiorentina-#Sampdoria Primavera 1-2: sorpasso playoff dei blucerchiati! - VoceGiallorossa : MATCHDAY - Il programma della giornata su - CartellinoRosa : Serie A Femminile, Pomigliano – Fiorentina 0-1: le pagelle - Fiorentinanews : Le nostre PAGELLE: #Distefano è inesauribile, #Fogli sale in cattedra. Il lavoro oscuro (ma non troppo) di… - NapoliCalciogol : Le pagelle di Piatek: il pistolero è tornato. Segna all'esordio come da tradizione #Fiorentina #KrzysztofPiatek… -

... Verdi illude i granata, Altare salva i sardi al 99' Ledi Salernitana - Venezia: Bonazzoli ...30 Juventus - Venezia 2 - 1 15:00 Empoli - Torino 1 - 3 15:00 Milan -1 - 0 18:00 ...L'Atalanta si rialza, così come la Lazio, in attesa die Roma questa sera. Le milanesi non sbagliano, mentre in zona retrocessione finisce in pari tra Salernitana e Cagliari . Le...Le scelte di Italiano e Mourinho per la gara in programma alle 20,45 al Franchi. Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma, Monday Night della 36a giornata di Serie A, in programma alle 20,45 al Fran ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA. Sintesi Fiorentina Roma 0-0 MOVIOLA. Fischio d’inizio ore 20.45. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE. Fiorentina Roma 0-0: risultato e tabellino. In ...