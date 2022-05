“Noi non siamo colleghi”: la risposta (definitiva) dell’imprenditore a Elisabetta Franchi (Di lunedì 9 maggio 2022) In risposta a Elisabetta Franchi, che ad un evento del Foglio aveva fatto un discorso riduttivo e discriminatorio sul lavoro femminile affermando che “quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante, poi non puoi permetterti di non vederla arrivare per due anni, perché quella posizione è scoperta”, l’imprenditore Simone Terreni, titolare dell’azienda informatica di Empoli “VoipVoice” passato alle cronache lo scorso febbraio per aver assunto una donna che aveva dichiarato di essere incinta durante il colloquio, ha scritto un post sul suo profilo Facebook: “Non entro nel merito delle sue affermazioni discriminatorie che si commentano da sole. Le faccio rilevare che se effettivamente si fosse comportata così sarebbe semplicemente fuori legge. C’è però una cosa non mi torna”. Poi una “lezione” di imprenditoria: “Lei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) In, che ad un evento del Foglio aveva fatto un discorso riduttivo e discriminatorio sul lavoro femminile affermando che “quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante, poi non puoi permetterti di non vederla arrivare per due anni, perché quella posizione è scoperta”, l’imprenditore Simone Terreni, titolare dell’azienda informatica di Empoli “VoipVoice” passato alle cronache lo scorso febbraio per aver assunto una donna che aveva dichiarato di essere incinta durante il colloquio, ha scritto un post sul suo profilo Facebook: “Non entro nel merito delle sue affermazioni discriminatorie che si commentano da sole. Le faccio rilevare che se effettivamente si fosse comportata così sarebbe semplicemente fuori legge. C’è però una cosa non mi torna”. Poi una “lezione” di imprenditoria: “Lei ...

