Mosca accusa Musk di aver aiutato l’Ucraina. Il Tweet del magnate: “Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi” (Di lunedì 9 maggio 2022) “Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi”. Con questo Tweet il magnate americano, Elon Musk, sembra aver risposto indirettamente a Dmitry Rogozin, ex vice premier russo e direttore dell’Agenzia Spaziale russa Roscosmos che lo ha accusato di fornire all’Ucraina apparecchiature per comunicazioni militari. Secondo il numero uno di Roscosmos, il battaglione Azov utilizza i satelliti “Starlink” di Musk Rogozin aveva scritto su Telegram che, stando alla testimonianza del comandante della 36esima brigata dei marines di Kiev catturato, le attrezzature a terra del progetto “Starlink” ideato da Musk per la connessione Internet “sono state ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 9 maggio 2022) “Sein”. Con questoilamericano, Elon, sembrarisposto indirettamente a Dmitry Rogozin, ex vice premier russo e direttore dell’Agenzia Spaziale russa Roscosmos che lo hato di fornire alapparecchiature per comunicazioni militari. Secondo il numero uno di Roscosmos, il battaglione Azov utilizza i satelliti “Starlink” diRogozin aveva scritto su Telegram che, stando alla testimonianza del comandante della 36esima brigata dei marines di Kiev catturato, le attrezzature a terra del progetto “Starlink” ideato daper la connessione Internet “sono state ...

