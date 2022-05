Morto Adreian Payne, ex cestista nella NBA: 'Vittima di una sparatoria'. Aveva 31 anni (Di lunedì 9 maggio 2022) Grave lutto nel mondo del basket: è Morto a soli 31 anni Adreian Payne , ex giocatore di Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves e Orlando Magic nella NBA, in cui Aveva giocato per quattro stagioni ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Grave lutto nel mondo del basket: èa soli 31, ex giocatore di Atlanta Hawks, Minnesota Timberwolves e Orlando MagicNBA, in cuigiocato per quattro stagioni ...

