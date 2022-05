Modifica dei Trattati, l’appello di von der Leyen e Macron spacca l’Ue: 13 Paesi si oppongono (Di lunedì 9 maggio 2022) «Ora sta a noi prendere la via più diretta». In occasione della conferenza sul futuro dell’Europa, che si è chiusa oggi 9 maggio a Strasburgo, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha lanciato un appello per la Modifica dei Trattati Ue. Nel corso dell’evento, nato su iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron, c’è stata la presentazione delle 49 proposte dei cittadini Ue per la riforma dell’Europa. Von der Leyen ha detto che, «se necessario», questa potrà comportare la «Modifica dei Trattati». Le parole, però, non sono state ben accolte da 13 Stati membri, che considerano «sconsiderato e prematuro» cambiare i Trattati. Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) «Ora sta a noi prendere la via più diretta». In occasione della conferenza sul futuro dell’Europa, che si è chiusa oggi 9 maggio a Strasburgo, la presidente della Commissione Ue Ursula von derha lanciato un appello per ladeiUe. Nel corso dell’evento, nato su iniziativa del presidente francese Emmanuel, c’è stata la presentazione delle 49 proposte dei cittadini Ue per la riforma dell’Europa. Von derha detto che, «se necessario», questa potrà comportare la «dei». Le parole, però, non sono state ben accolte da 13 Stati membri, che considerano «sconsiderato e prematuro» cambiare i. Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, ...

