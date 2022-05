Made in Sud, perché Lorella Boccia non ci sarà: nuovo imprevisto dopo Clementino (Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’è pace per Made in Sud: questa settimana un nuovo imprevisto ha colpito lo show comico di Rai 2, che dovrà fare a meno di Lorella Boccia. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che ha spiegato sui suoi canali social le motivazioni che l’hanno obbligata ad assentarsi dal programma. Made in Sud, perché Lorella Boccia salta la puntata Assenza improvvisa a Made in Sud. La quarta puntata dello show, quella di lunedì 9 maggio, non vedrà la presenza di Lorella Boccia. A darne l’annuncio è stata la stessa conduttrice tramite le storie di Instagram. “Volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo sono risultata ... Leggi su dilei (Di lunedì 9 maggio 2022) Non c’è pace perin Sud: questa settimana unha colpito lo show comico di Rai 2, che dovrà fare a meno di. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che ha spiegato sui suoi canali social le motivazioni che l’hanno obbligata ad assentarsi dal programma.in Sud,salta la puntata Assenza improvvisa ain Sud. La quarta puntata dello show, quella di lunedì 9 maggio, non vedrà la presenza di. A darne l’annuncio è stata la stessa conduttrice tramite le storie di Instagram. “Volevo dirvi che questa settimana non sarò sul palco diin Sudpurtroppo sono risultata ...

Advertising

zazoomblog : Made In Sud dove vedere le puntate in tv streaming replica - #vedere #puntate #streaming #replica - infoitcultura : Made in Sud, Clementino dà forfait: il motivo - infoitcultura : Made in Sud, Lorella Boccia assente: “La conduttrice e ballerina sta male” - infoitcultura : Lorella Boccia, non ci sarà nella prossima puntata di Made in Sud: ecco cosa è successo - zazoomblog : Lorella Boccia positiva al Covid. Non sarà a Made in Sud - #Lorella #Boccia #positiva #Covid. -