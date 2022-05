Made in Sud, Lorella Boccia non condurrà la puntata di stasera: ”Sono positiva. Primi due giorni tremendi, ora va meglio” (Di lunedì 9 maggio 2022) La nuova stagione di Made in Sud è iniziata, ma i due conduttori non sembrano avere pace. Se la settimana scorsa Clementino ha dato forfait a causa del Covid-19, questa volta è il turno di Lorella Boccia. La ballerina e conduttrice, infatti, stasera, 9 maggio, non sarà alla conduzione del programma comico di Rai2. A dare la notizia è lei stessa attraverso una story di Instagram: “Ciao a tutti, devo dirvi che questa settimana non sarò sul palco di Made in Sud perché purtroppo Sono risultata positiva. Speravo di negativizzarmi in tempo, invece non è stato così. I Primi due giorni Sono stati tremendi, ma adesso sto molto meglio”. Nessuna notizia su chi, nella puntata in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) La nuova stagione diin Sud è iniziata, ma i due conduttori non sembrano avere pace. Se la settimana scorsa Clementino ha dato forfait a causa del Covid-19, questa volta è il turno di. La ballerina e conduttrice, infatti,, 9 maggio, non sarà alla conduzione del programma comico di Rai2. A dare la notizia è lei stessa attraverso una story di Instagram: “Ciao a tutti, devo dirvi che questa settimana non sarò sul palco diin Sud perché purtropporisultata. Speravo di negativizzarmi in tempo, invece non è stato così. Iduestati, ma adesso sto molto”. Nessuna notizia su chi, nellain ...

Advertising

FQMagazineit : Made in Sud, Lorella Boccia non condurrà la puntata di stasera: ”Sono positiva. Primi due giorni tremendi, ora va m… - occhio_notizie : Made in Sud, Lorella Boccia assente: “La conduttrice e ballerina sta male” #madeinsud2022 #lorellaboccia - infoitcultura : Dopo Clementino anche Lorella Boccia positiva al covid, salta Made in Sud - infoitcultura : Made in sud, Lorella Boccia assente nella puntata di questa sera: il motivo - infoitcultura : Made in Sud, perché Lorella Boccia non ci sarà: nuovo imprevisto dopo Clementino -