LIVE Primavera | Inter-Milan 0-0

(Di lunedì 9 maggio 2022) Sesi stanno contendendo lo scudetto in un duello accesissimo in questo finale di campionato, altrettanto non sta accadendo nel...

Advertising

AlfredoPedulla : RT @MCriscitiello: Roberto Mancini e Gabriele Oriali sono presenti questo pomeriggio al centro sportivo “Facchetti” per assistere al derby… - MCriscitiello : Roberto Mancini e Gabriele Oriali sono presenti questo pomeriggio al centro sportivo “Facchetti” per assistere al d… - sportli26181512 : LIVE MN - Primavera, Inter-Milan (0-0): tra poco il calcio d'inizio: Le formazioni ufficiali: Inter (4-3-1-2): Boti… - FcInterNewsit : LIVE PRIMAVERA - Inter-Milan, il derby è iniziato! - MilanNewsit : LIVE MN - Primavera, Inter-Milan (0-0): tra poco il calcio d'inizio -

... altrettanto non sta accadendo nel campionatodove le due formazioni stanno combattendo ... A seguire l'evento ci saràil nostro Emanuele Tramacere. All'andata si imposero i nerazzurri di ...Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati in tempo reale delle partite scelte per oggi ricordiamo che nel pomeriggio si gioca il derby tra Inter e Milan del Campionato1 alle ore ...Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Inter-Milan, match valido per la penultima gara del campionato di Primavera 1. I rossoneri arrivano da una brutta e pesante sconfitta ...INTER-MILAN 0-0 17.01 - Paritti, primo pallone rossonero. 16.59 - Le squadre sono in campo. ------------------------ Playoff e playout: bastano queste due parole per inquadrare gli ...