Lieti di ricevere la One UI 4.1 a bordo del Samsung Galaxy A71 (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Samsung Galaxy A71 sta iniziando a ricevere l’aggiornamento con la One UI 4.1. Come riportato da ‘Galaxyclub.nl’, il roll-out sta prendendo piede a partire dai Paesi Bassi e dal Belgio attraverso il pacchetto A715FXXU8CVD1, dal peso generale di 2.2GB (non propriamente leggero, motivo per il quale vi consigliamo di scaricarlo sotto rete Wi-Fi, facendo sempre bene attenzione di agganciarvi ad una rete di vostra conoscenza e fiducia per evitare possibili brutte sorprese). L’upgrade include le patch di sicurezza di aprile 2022, la funzione di ‘Tavolozza dei colori‘, l’opportunità di creare le proprie personali emoji, il servizio di ottimizzazione dei giochi, l’opzione RAM Plus, la nuova UI dell’app fotocamera, un AOD completamente ridisegnato ed alcune interessanti funzioni inedite per la gestione della privacy. I ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) IlA71 sta iniziando al’aggiornamento con la One UI 4.1. Come riportato da ‘club.nl’, il roll-out sta prendendo piede a partire dai Paesi Bassi e dal Belgio attraverso il pacchetto A715FXXU8CVD1, dal peso generale di 2.2GB (non propriamente leggero, motivo per il quale vi consigliamo di scaricarlo sotto rete Wi-Fi, facendo sempre bene attenzione di agganciarvi ad una rete di vostra conoscenza e fiducia per evitare possibili brutte sorprese). L’upgrade include le patch di sicurezza di aprile 2022, la funzione di ‘Tavolozza dei colori‘, l’opportunità di creare le proprie personali emoji, il servizio di ottimizzazione dei giochi, l’opzione RAM Plus, la nuova UI dell’app fotocamera, un AOD completamente ridisegnato ed alcune interessanti funzioni inedite per la gestione della privacy. I ...

