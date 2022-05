Libia, una milizia fondata e pagata dallo Stato compie crimini di diritto internazionale (Di lunedì 9 maggio 2022) Una milizia creata dal governo della Libia nel gennaio 2021 e che percepisce fondi statali è responsabile di uccisioni illegali, detenzioni arbitrarie di cittadini libici, intercettazioni e successive detenzioni arbitrarie di migranti e rifugiati, torture, lavori forzati e altri gravissimi crimini di diritto internazionale. Si tratta dell’Autorità per il sostegno alla stabilità (Ass), guidata – come ha denunciato il 4 maggio Amnesty International – da uno dei più potenti capi delle milizie di Tripoli: Abdel Ghani al-Kikli, conosciuto come “Gheniwa”, nominato a quell’incarico nonostante le sue ben documentate responsabilità per crimini di diritto internazionale e altre gravi violazioni dei diritti umani. Per oltre un decennio le milizie sotto il comando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Unacreata dal governo dellanel gennaio 2021 e che percepisce fondi statali è responsabile di uccisioni illegali, detenzioni arbitrarie di cittadini libici, intercettazioni e successive detenzioni arbitrarie di migranti e rifugiati, torture, lavori forzati e altri gravissimidi. Si tratta dell’Autorità per il sostegno alla stabilità (Ass), guidata – come ha denunciato il 4 maggio Amnesty International – da uno dei più potenti capi delle milizie di Tripoli: Abdel Ghani al-Kikli, conosciuto come “Gheniwa”, nominato a quell’incarico nonostante le sue ben documentate responsabilità perdie altre gravi violazioni dei diritti umani. Per oltre un decennio le milizie sotto il comando ...

