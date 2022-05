L’ex volto di Amici se l’è vista brutta | “E’ stata dura | giorni tremendi”

Leggi su inews24

(Di lunedì 9 maggio 2022) Paura per la donna, che è divenuta celebre come protagonista didi Maria De Filippi. Ha raccontato poco fa la sua vicenda Momenti di panico per untelevisivo noto e molto amato. Si tratta di una ragazza, divenuta nota sul palco didi Maria De Filippi, che ha tenuto in apprensione tutti L'articolo proviene da Inews24.it.