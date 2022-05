L’ambasciatore russo in Polonia Sergey Andreev cosparso di vernice rossa da alcuni attivisti | VIDEO (Di lunedì 9 maggio 2022) Durante una cerimonia pubblica a Varsavia, L’ambasciatore russo in Polonia Sergey Andreev è stato cosparso di vernice rossa da alcuni manifestanti che hanno preso di mira lui e la sua scorta per la guerra in Ucraina. Al grido di “fascista” e brandendo bandiere giallo-azzurre, alcune persone hanno interrotto il suo cammino verso il cimitero cittadino: si stava recando lì per deporre dei fiori sulle tombe dei soldati dell’Armata rossa morti nel paese nel corso della Seconda guerra mondiale. Si tratta di una cerimonia che si tiene ogni anno in questo giorno, 9 maggio, in Russia come in molti altri paesi dell’Europa dell’Est, visto che in questa data si celebra il Giorno della Vittoria, in cui si ricorda la sconfitta dei ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Durante una cerimonia pubblica a Varsavia,inè statodidamanifestanti che hanno preso di mira lui e la sua scorta per la guerra in Ucraina. Al grido di “fascista” e brandendo bandiere giallo-azzurre, alcune persone hanno interrotto il suo cammino verso il cimitero cittadino: si stava recando lì per deporre dei fiori sulle tombe dei soldati dell’Armatamorti nel paese nel corso della Seconda guerra mondiale. Si tratta di una cerimonia che si tiene ogni anno in questo giorno, 9 maggio, in Russia come in molti altri paesi dell’Europa dell’Est, visto che in questa data si celebra il Giorno della Vittoria, in cui si ricorda la sconfitta dei ...

