Juventus, Fagioli: “Il mio sogno è tornare, vorrei diventare il Modric bianconero” (Di lunedì 9 maggio 2022) Fagioli Juventus Modric – Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, in prestito alla Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttosport, parlando dei suoi sogni per il futuro. Ecco quanto affermato. “Il mio sogno resta quello di tornare alla Juventus, ma non conosco il mio futuro. Adesso mi godo questa vittoria con la Cremonese, poi ci sarà tempo per parlare con i dirigenti della Juventus e i miei agenti. Il mio sogno sarebbe quello di diventare il Modric bianconero“. In attesa di scoprire quale sarà i suo futuro, Nicolò Fagioli ha espresso quello che sarebbe il suo desiderio: tornare alla ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022)– Nicolò, centrocampista della, in prestito alla Cremonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Tuttosport, parlando dei suoi sogni per il futuro. Ecco quanto affermato. “Il mioresta quello dialla, ma non conosco il mio futuro. Adesso mi godo questa vittoria con la Cremonese, poi ci sarà tempo per parlare con i dirigenti dellae i miei agenti. Il miosarebbe quello diil“. In attesa di scoprire quale sarà i suo futuro, Nicolòha espresso quello che sarebbe il suo desiderio:alla ...

Advertising

forumJuventus : (TS) 'Miretti o Fagioli : poche settimane e la Juventus deciderà il futuro dei giovani, uno rimarrà a Torino la pro… - forumJuventus : 'Fagioli a Tuttosport : tra il sogno di tornare alla Juventus, i complimenti di Chiesa e Morata e il modello Modric… - GiovaAlbanese : #Fagioli, #Zanimacchia e #Rafia hanno conquistato la promozione in #SerieA con la #Cremonese: meritano tutti e tre… - gilnar76 : Fagioli o Miretti ancora in rosa? Solo uno resterà alla Juve: ecco chi #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - WhoistheDark : RT @Gianpaolo_5: '#Fagioli mandato a giocare in B perché #Allegri non crede nei giovani'. L'anno scorso nessun prestito, la #Juventus non a… -