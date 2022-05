Isola dei Famosi, Nicolas ‘impietoso’ su Edoardo: «Sei un poveraccio! Io sono un uomo ricco dentro, tu un ragazzino pieno di complessi» – Video (Di lunedì 9 maggio 2022) Nicolas Vaporidis - Isola 16 C’era una volta l’armonia, all’Isola dei Famosi 2022, tra gli ex membri dei cucaracha. Nelle scorse ore si è però spezzato qualcosa, visto che Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis, da diverse settimane uniti per far fronte agli ex tiburon, si sono resi protagonisti di una discussione dove non si sono risparmiati offese a vicenda. La tensione si è accesa in seguito ad un pesce pescato da Guendalina, non particolarmente gradito a Nicolas. A quel punto, Edoardo si è scagliato contro l’attore: “Se Guendalina prende un pesce, il pesce è malato. Se Guendalina pesca un pesce, ti rode il c*lo perché vuoi soltanto essere te quello che pesca. (…) Ti rode il c*lo quando gli altri pescano“. Parole ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 9 maggio 2022)Vaporidis -16 C’era una volta l’armonia, all’dei2022, tra gli ex membri dei cucaracha. Nelle scorse ore si è però spezzato qualcosa, visto cheTavassi eVaporidis, da diverse settimane uniti per far fronte agli ex tiburon, siresi protagonisti di una discussione dove non sirisparmiati offese a vicenda. La tensione si è accesa in seguito ad un pesce pescato da Guendalina, non particolarmente gradito a. A quel punto,si è scagliato contro l’attore: “Se Guendalina prende un pesce, il pesce è malato. Se Guendalina pesca un pesce, ti rode il c*lo perché vuoi soltanto essere te quello che pesca. (…) Ti rode il c*lo quando gli altri pescano“. Parole ...

Advertising

psymho_ : E io che speravo di far fuori uno dei due coniugi Russo #isola - Doc11992 : @Just___Pat In teoria dovrebbero. Forse per via dei nuovi ingressi e non essendoci più il doppio appuntamento hanno… - onwutever : l’introdurre di ‘sta fabrizia che nessuno sa chi sia all’#isola dei FAMOSI (?) - EsterEz : RT @SimonaMattei8: La Leoparda che ha dei ripensamenti, guarda se alla fine Roger non finisce nelle braccia di Mercedes ?? #isola - LaRmosciata : Ma cosa le spieghi l’ #isola sgamada che questa è un mese e mezzo che vede il via vai dei napoletani ???! -