Internazionali d’Italia 2022 | programma orari ed ordine di gioco martedì 10 maggio con Sinner e Djokovic

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 maggio 2022) Il, glie l’didegliper la giornata di10. Al Foro Italico andranno in scena gli ultimi match di primo turno ed alcune sfide di secondo turno. In campo tanti italiani, da Jannike Jasmine Paolini fino alle wild card Luca Nardi e Lucia Bronzetti. In campo anche il numero uno al mondo Novak, opposto ad Aslan Karatsev. Di seguito ilcompleto con tutti gli. CENTRALE Dalle ore 11:00 – Paolini vs Teichmann A seguire – (12) Schwartzman vs Kecmanovic A seguire – (1)vs Karatsev Non prima delle 19:00 – Cirstea vs (9) Jabeur Non prima delle 20:30 ...