IL CANTANTE MASCHERATO | UN SUCCESSO CHE COSTA POCO MA A QUALCUNO NON VA GIÙ

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ilè stato confermato per la quarta stagione ma quante ne abbiamo lette e sentite sullo show di Milly Carlucci tra giornali, web e voci di corridoio. Non piace,troppo, la Rai non è convinta, di sicuro non verrà rinnovato. Le cose però sono andate diversamente. Milly Carlucci è la Rai, e solo la Rai, e questa è un’arma a doppio taglio. Quando c’è bisogno, si schierano i suoi programmi per fronteggiare la concorrenza di Canale 5, spesso dopo tanti “no”. Quando c’è da criticare, e mi spiace dirlo anche inventare, è tra le prime a finire nel mirino. Partiamo dagli ascolti del2022. Partenza al 20% di share e chiusura al 21,9% con le puntate intermedie intorno al 17-18%. Se la seconda edizione era stata programmato con il palinsesto rivoluzionato dalla ...

Advertising

_shinysun : Ed è subito 'Il Cantante Mascherato'.?? #Amici21 - Gio55981465 : RT @GigiGx: @Cinguetterai_ Nell'ottica di lanciare un titolo totalmente inedite, è normale un budget un po' più alto. Ma il divario fra Il… - scuroscuroscuro : RT @MasterAb88: Tra BubinoBlog e Hit di Tvblog abbiamo la corsa da mesi a spacciare il Cantante Mascherato come un successo, mentendo sia s… - l_direnzo : @Cinguetterai_ Vista la qualità del prodotto, il costo di soli 650k euro per il Cantante Mascherato credo sia assolutamente veritiero… - moonflovers : @greysloanbly @theronsswift lui è IL cantante mascherato ! -

Today.it

Il, chi è Maschera d'oro/ Se Caterina Balivo indovina... E in una recente intervista concessa al "Corriere della Sera" , Guido Maria Brera ha parlato non solo di questo ma anche ...L'attore e la figlia sono reduci dall'esperienza nello show di Milly Carlucci Il, entrati in corsa sono arrivati in finale all'interno della maschera del Pulcino. I due ... "Il Cantante Mascherato" chiude Adesso Milly Carlucci rompe il silenzio Tutte le novità sono state bocciate dal pubblico: Da Big Show precipitato sotto il 10% a Star in The star, triste fotocopia di Tale e Quale show e del Cantante mascherato, a Ultima fermata esperimento ...Un pomeriggio ricchissimo di ospiti noti , Francesca Fialdini conduce una nuova puntata di "Da noi...a ruota libera", c'è anche lui.