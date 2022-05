Gesto becero a Uomini e Donne | “Facevi meglio a stare zitta” | le hanno tolto il microfono

Leggi su direttanews

(Di lunedì 9 maggio 2022) È successo davvero nello studio di. Leile qualche spettatore da casa ha notato un dettaglio. UeD (Witty tv screenshot)Forse qualcosa non va dietro le quinte UeD. Scopriamo insieme i dettagli chenotato i telespettatori da casa, durante l’ultima puntata del Dating show di Canale 5. UeD ci fa compagnia ogni pomeriggio con Maria De Filippi e i suoi opinionisti, davanti ai parterre femminile maschile, con dame e cavalieri in cerca d’amore. Ormai per i telespettatori si tratta di un appuntamento fisso, tuttavia UeD sta per concludersi a fine maggio e c’è grande curiosità da parte del pubblico, che spera in una versione estiva del programma. Non ci sono ancora le ufficialità del caso quindi per ora il pubblico dovrà godersi le ultime puntate del ...