Fiction Mediaset: le novità in arrivo da maggio 2022 in poi (Di lunedì 9 maggio 2022) Fiction Mediaset: così come il mese primaverile ed estivo anche le nuove produzioni stanno arrivando. Per tutti gli amanti del genere, il calendario delle Fiction italiane in onda nei prossimi mesi sui canali Mediaset è di seguito. Ecco le novità in arrivo dal mese di maggio 2022 in poi, in ordine alfabetico ed in ordine d’uscita mensile.



Fiction Mediaset a maggio 2022 Nel mese di maggio 2022 continuano su Canale 5 in prima serata le Fiction non italiane: "Gli eredi della terra" che ha debuttato il 17 aprile 2022 e va in onda la domenica sera e "Un'altra verità" che ha debuttato il 27 aprile 2022 e ...

