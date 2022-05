Eurovision 2022, più di un veto per i conduttori: ecco cosa non potranno fare (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo mesi di attesa, l’Eurovision 2022 è pronto a debuttare sul piccolo schermo di Rai 1 e lo farà in diretta da Torino grazie alla vittoria dello scorso anno dei Maneskin. I conduttori saranno Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini, i quali si sono detti assai agitati per l’evento. Non a caso, rivelano gli esperti, che i tre dovranno seguire delle direttive molto rigide. Veri e propri “veti” per non compromettere il proseguimento del contest. Eurovision 2022: il veto dei conduttori E’ arrivato finalmente il momento dell’Eurovision 2022, il contest della musica europea che si preannuncia seguitissimo. I vertici Rai, così come gli organizzatori dell’evento, stanno ultimando i dettagli parlando costantemente con i ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo mesi di attesa, l’è pronto a debuttare sul piccolo schermo di Rai 1 e lo farà in diretta da Torino grazie alla vittoria dello scorso anno dei Maneskin. Isaranno Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini, i quali si sono detti assai agitati per l’evento. Non a caso, rivelano gli esperti, che i tre dovranno seguire delle direttive molto rigide. Veri e propri “veti” per non compromettere il proseguimento del contest.: ildeiE’ arrivato finalmente il momento dell’, il contest della musica europea che si preannuncia seguitissimo. I vertici Rai, così come gli organizzatori dell’evento, stanno ultimando i dettagli parlando costantemente con i ...

Advertising

RaiPlay : 'Daje forte fan dell'#Eurovision!' Turquoise Carpet?? Da vedere e rivedere in loop?? - StampaTorino : Mahmood e Blanco come Jack e Rose: l’Eurovision versione Titanic nei manifesti di Andrea Villa - fanpage : L’inaugurazione dell’#Eurovision ha rivelato al mondo intero la bellezza della Venaria Reale di Torino: la storia d… - Arms_of_Niall_ : RT @SanremoESC: RICAPITOLANDO ?1ª semifinale 10 maggio 2022 •Voteranno: le giurie dei paesi che si esibiranno in questa serata assieme al… - michyninna : RT @fanpage: L’inaugurazione dell’#Eurovision ha rivelato al mondo intero la bellezza della Venaria Reale di Torino: la storia di un capola… -