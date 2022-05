Europa e Crypto: avanzata la proposta di normare l’utilizzo ed il commercio su tutto il suolo degli stati membri (Di lunedì 9 maggio 2022) Una questione di tracciabilità. Questo il punto nodale, il grande dubbio, uno sbarramento non di poco conto per la regolamentazione delle criptovalute, ormai sulla bocca di tutti. Dall’Europa avanza una proposta per normare l’utilizzo in commercio, magari mettendo in guardia i tanti investitori. Cripto – Adobe StockLa criptovaluta sta diventando mainstream. Sono tanti i giovani, ma non solo, che stanno investendo nel mercato delle criptovalute, attirati dai social media, dalla loro cresciuta, dalle promesse di rendimenti elevati e dalla prospettiva di costruire un sistema finanziario nuovo, aperto e innovativo. Ma gli investimenti in valute digitali volatili possono essere rischiosi. L’ordine esecutivo firmato dal presidente degli stati Uniti, Joe ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Una questione di tracciabilità. Questo il punto nodale, il grande dubbio, uno sbarramento non di poco conto per la regolamentazione delle criptovalute, ormai sulla bocca di tutti. Dall’avanza unaperin, magari mettendo in guardia i tanti investitori. Cripto – Adobe StockLa criptovaluta sta diventando mainstream. Sono tanti i giovani, ma non solo, che stanno investendo nel mercato delle criptovalute, attirati dai social media, dalla loro cresciuta, dalle promesse di rendimenti elevati e dalla prospettiva di costruire un sistema finanziario nuovo, aperto e innovativo. Ma gli investimenti in valute digitali volatili possono essere rischiosi. L’ordine esecutivo firmato dal presidenteUniti, Joe ...

Advertising

Stevan11711463 : RT @CriptovalutaI: ??Dal Regno Unito arrivano dati molto incoraggianti su #bitcoin e #crypto?? ??I dati riguarderebbero il coinvolgimento deg… - CriptovalutaI : ??Dal Regno Unito arrivano dati molto incoraggianti su #bitcoin e #crypto?? ??I dati riguarderebbero il coinvolgiment… - tutto_crypto : Per la prima volta in Portogallo (e in Europa) una casa è stata venduta in #criptovalute senza alcuna conversione i… - crypto_38 : @capuanogio Europa di serie C - startup_italia : Un riconoscimento ufficiale da parte di un paese del G7 potrebbe rappresentare un precedente importante per l’adozi… -

Nexo Card, la Mastercard per comprare in criptovalute Poiché prevede sia in forma virtuale che fisica, la crypto card permette integrazioni di Apple Pay ... Significa che c'è una forte domanda per questo prodotto finanziario in Europa. In futuro la società ... L'Europa pensa alla registrazione degli emittenti di NFT ... l'ormai noto MiCA - Markets in Crypto Assets Regulation . In realtà la proposta, discussa nella mattina di venerdì 6 maggio a porte chiuse e redatta in un documento preparato dalla Francia di cui ... Computer Magazine Coinbase, un italiano su tre è crypto-friendly Una ricerca condotta da Qualtrics per conto di Coinbase ha svelato che in Italia il 33% delle persone è convinto che le crypto avranno un impatto positivo nella società. Uno su quattro invece, ne ha g ... Mercati azionari ancora sotto pressione Lunedì di perdite per i mercati europei, con gli investitori in apprensione per gli sviluppi della guerra in Ucraina e per le prossime decisioni sui tassi d’interesse da parte della Fed. Prosegue il ... Poiché prevede sia in forma virtuale che fisica, lacard permette integrazioni di Apple Pay ... Significa che c'è una forte domanda per questo prodotto finanziario in. In futuro la società ...... l'ormai noto MiCA - Markets inAssets Regulation . In realtà la proposta, discussa nella mattina di venerdì 6 maggio a porte chiuse e redatta in un documento preparato dalla Francia di cui ... Europa e Crypto: avanzata la proposta di normare l'utilizzo ed il commercio su tutto il suolo degli stati membri Una ricerca condotta da Qualtrics per conto di Coinbase ha svelato che in Italia il 33% delle persone è convinto che le crypto avranno un impatto positivo nella società. Uno su quattro invece, ne ha g ...Lunedì di perdite per i mercati europei, con gli investitori in apprensione per gli sviluppi della guerra in Ucraina e per le prossime decisioni sui tassi d’interesse da parte della Fed. Prosegue il ...