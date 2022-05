Elon Musk sfotte i russi | «Se muoio in circostanze misteriose è stato bello conoscervi»

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag – Prosegue a colpi social la guerra personale frae laa. Nel suo solito stile il Ceo di Tesla e Space X ha risposto con un tweet sibillino alle accuse mossegli da Dmitry Rogozin, ex vicepresidente russo e capo dell’agenzia spaziale Roscosmos. Le minacce russe Stando a Rogozin,sarebbe «coinvolto nel rifornire le forze fasciste in Ucraina con equipaggiamento per le comunicazioni». Un appoggio logistico garantito dalla tecnologia Starlink per la connessione internet.non agirebbe da solo, ma dietro tutto ciò ci sarebbe la longa manus di Washington: «Secondo le nostre informazioni, la consegna dell’equipaggiamento Starlink è stata fatta dal Pentagono». La ricostruzione di Rogozin si basa sulla testimonianza del comandante della 36esima brigata dei marines delle ...

teme per la sua vita L'uomo più ricco del mondo e recente protagonista della scalata a Twitter ha diffuso proprio sul social network un messaggio criptico e inquietante: 'Se dovessi morire in circostanze misteriose, è stato bello conoscervi'.