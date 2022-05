Draghi, grave accusa di Meluzzi: le sue parole (Di lunedì 9 maggio 2022) Il famoso psichiatra Alessandro Meluzzi si scaglia contro Mario Draghi in un’intervista alla radio: “Non dobbiamo stupirci che comandi Draghi, che tra l’altro è un commesso di banca“. Le sue parole lasciano di stucco i radioascoltatori. Nessuno infatti si sarebbe mai immaginato di ascoltare un accusa del genere. In questo articolo vi riportiamo le parole di Meluzzi. (Continua dopo la foto…) Chi è Alessandro Meluzzi Alessandro Meluzzi è un noto psichiatra e saggista, nato a Napoli il 9 ottobre 1955. È stato anche politico e da alcuni anni è divenuto un personaggio televisivo, partecipando come ospite o opinionista a numerose trasmissioni televisive famose. In qualità di psichiatra, invece, è stato consulente in alcuni casi giudiziari ... Leggi su tvzap (Di lunedì 9 maggio 2022) Il famoso psichiatra Alessandrosi scaglia contro Marioin un’intervista alla radio: “Non dobbiamo stupirci che comandi, che tra l’altro è un commesso di banca“. Le suelasciano di stucco i radioascoltatori. Nessuno infatti si sarebbe mai immaginato di ascoltare undel genere. In questo articolo vi riportiamo ledi. (Continua dopo la foto…) Chi è AlessandroAlessandroè un noto psichiatra e saggista, nato a Napoli il 9 ottobre 1955. È stato anche politico e da alcuni anni è divenuto un personaggio televisivo, partecipando come ospite o opinionista a numerose trasmissioni televisive famose. In qualità di psichiatra, invece, è stato consulente in alcuni casi giudiziari ...

