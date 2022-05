Doha Zaghi, la retromarcia di Calenda sulla mistress candidata con Azione: “Non sapevo, non ci sono presupposti perché sia in lista” (Di lunedì 9 maggio 2022) Carlo Calenda fa marcia indietro sulla candidatura alle prossime elezioni comunali a Como di Doha Zaghi, la 31enne mistress, nome d’arte Lady Demonique. Zaghi è nella lista Agenda Como 2030 che esprime candidati di Azione, Italia Viva, +Europa e Volt. Zaghi, in particolare, è in quota Azione. In un tweet pubblicato domenica, il leader del movimento ha scritto: “Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non ci sono i presupposti perché sia una candidata di Azione”. Nella descrizione della sua candidatura, il partito di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Carlofa marcia indietrocandidatura alle prossime elezioni comunali a Como di, la 31enne, nome d’arte Lady Demonique.è nellaAgenda Como 2030 che esprime candidati di, Italia Viva, +Europa e Volt., in particolare, è in quota. In un tweet pubblicato domenica, il leader del movimento ha scritto: “Ragazzi, scherzi a parte, come ovvio non conoscevo i trascorsi della signora in questione. Se si trattasse di fatti privati nulla questio, ma direi che non cisia unadi”. Nella descrizione della sua candidatura, il partito di ...

