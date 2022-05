Disturbi della personalità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 9 maggio 2022) Alcuni discorsi che riguardano la salute mentale sono molto difficili da affrontare e spesso spaventano perché non si hanno mai delle risposte chiare. Vedete il problema di questa comprensione e che si pensa che un soggetto debba ragionare in base a delle ideesocietà. Precisiamo che i comportamenti violenti che possono essere intrinsechi in una persona con un disturbo mentale o, non sono assolutamente tollerati. Infatti questi comportamenti sono pericolosi per gli altri e per lo stesso soggetto. Tuttavia occorre pensare che alle volte per riuscire a identificare questa patologia si deve arrivare a valutare quali sono le cose che fanno star bene la persona “malata” e cercare di adeguare la sua capacità di pensiero a qualcosa che gli è attorno. Prima di tutto cos’è un disturbo...