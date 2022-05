Deaflympics | l’Italia di Igor Trocchia supera l’Olanda e vola ai quarti | ora c’è l’Ucraina

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 maggio 2022) La fase a gironi si chiude con l’ennesimo poker per la Nazionale Italiana Sordi di calcio. La formazione guidata daha infatti conquistato l’ultimo match del gruppo B dellein corso a Caxias Do Sul (Brasile)ndo per 4-0. Già certo della qualificazione aidi finale, il mister orobico ha preferito affidarsi a un ampio turnover che ha dato subito i propri frutti complice il gol di Lorenzo Del Greco che ha firmato il vantaggio dopo soli sette minuti di gioco. Deciso a non accontentarsi, l’undici tricolore ha sfiorato pochi minuti dopo il raddoppio con un sinistro del capitano Stefano Bragaglia il quale si è fatto subito perdonare trovando la via del gol al ventitreesimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nonostante l’ampio passivo inflitto ...