Benevento, da oggi in vendita i biglietti per Ascoli: info e dettagli (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Ascoli Calcio ha reso noto che a partire dalle ore 16.00 di oggi sarà possibile acquistare tramite il sito ticketone e nei punti vendita abituali i biglietti per assistere al match Ascoli-Benevento, valido per il primo turno dei playoff, in programma venerdì 13 maggio ore 20.30 allo stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli. Il costo per il settore ospiti è di 14 euro (La vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania è limitata al solo settore ospiti). Inoltre la società bianconera consiglia per i tifosi giallorossi il seguente percorso di viaggio: dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 – Superstrada Ascoli-Mare (andare oltre la città di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Calcio ha reso noto che a partire dalle ore 16.00 disarà possibile acquistare tramite il sito ticketone e nei puntiabituali iper assistere al match, valido per il primo turno dei playoff, in programma venerdì 13 maggio ore 20.30 allo stadio Cino e Lillo del Duca di. Il costo per il settore ospiti è di 14 euro (Ladei tagliandi ai residenti nella Regione Campania è limitata al solo settore ospiti). Inoltre la società bianconera consiglia per i tifosi giallorossi il seguente percorso di viaggio: dall’Autostrada A14 uscita San Benedetto del Tronto, poi Raccordo Autostradale 11 – Superstrada-Mare (andare oltre la città di ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, da oggi in vendita i biglietti per #Ascoli: info e dettagli ** - Peppe_FN : I casi rispetto a ieri in Campania sono -784 Ieri 4.751 oggi 3.967 +16 ricoverati,0 in T.I,3.499 guariti,+449 in I.… - lucailenia04 : @Chepallemitocc @farted94 Te lo dico da uno che ha vissuto e subito la monetina di Alemao questa è peggio di Calcio… - im____lc : @marrus91 @Korrado77 Ho ancora in mente il passaggio in orizzontale fatto con il Benevento l'anno scorso. Quando pe… - TizRicc : Baroni specialista in promozioni giallorosse: nel 2017 Benevento, oggi Lecce. -